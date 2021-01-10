В Индонезии нашли чёрные ящики самолёта, который разбился накануне возле Джакарты

Обломки лайнера упали в Яванское море.

Спасатели обнаружили оба бортовых самописца. Их состояние неизвестно. Дайверы из воды чёрные ящики пока не достали. Обломки самолета лежат на глубине более 20-ти метров, сообщает агентство Рейтер. По его данным, после вчерашней катастрофы жители близлежащих островов находили в Яванском море металлические обломки и обрывки ткани. В район крушения Боинга прибыли суда со специальной техникой, которая должна помочь в поисках. Среди предварительных версий катастрофы называют турбулентность и ошибку экипажа.

Лайнер выполнял внутренний рейс. Он накануне днём вылетел из Джакарты в Пантанак, на борту было 62 человека, в том числе 10 детей. Все граждане Индонезии, уточнили власти. Через несколько минут после вылета самолет упал в Яванское море. Он проходил через грозовой фронт и попал в опасную зону, отметили в национальном Агентстве метеорологии. В радиусе 15-ти километров была сильная облачность, осадки и гроза. При этом видимость составляла около двух километров, что позволяет совершить взлет или посадить самолет, говорят эксперты. К возможной ошибке пилотов могла привести пандемия коронавируса и введённые из-за неё запреты.

Индонезийские пилоты, как пишет газета New York Times, ранее жаловались, что у летчиков нет необходимой практики из-за уменьшения числа рейсов. Компания Боинг и владельцы разбившегося лайнера пока не высказывались по поводу причин крушения. Интерпол предложил властям Индонезии помощь в опознании жертв крушения Боинга, об этом у себя в твиттере написал генсек международной полицейской организации Юрген Шток.

Тем временем, к посольству Индонезии в Москве люди приносят живые цветы в память о жертвах крушения Боинга.