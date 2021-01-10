В Киргизии признали состоявшимся референдум, проводившийся одновременно с выборами президента

По предварительным подсчетам, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму правления.

Явка на референдуме составила чуть более 33%, немного превысив минимальный порог. Проголосовали почти 1 миллион 200 тысяч человек. Более 80% голосов отдано за возвращение к президентской форме правления – таковы результаты после обработки 73% бюллетеней, отчитались в ЦИК Киргизии.

Этот референдум, как поясняли в правительстве, задаст вектор развития на ближайшее время. Его инициировали после осенних протестов, которые привели к смене власти в стране. Тогда сторонники Садыра Жапарова заявили, парламентская форма правления оказалась неэффективной – партии не несут персональную ответственность за принимаемые решения.

Противники изменения политического устройства Киргизии считают, что возвращение к президентской форме правления отбросит страну на 30 лет назад. Если избиратели в итоге выберут этот вариант, будет проведен еще один референдум по принятию новой Конституции, расширяющей полномочия главы государства.

В ЦИКе пообещали проанализировать причины столь низкой явки, при этом там отметили, что четыре года назад показатели явки были схожими

Садыр Жапаров выигрывает на выборах президента Киргизии с результатом 79%. К этому часу, по данным республиканского ЦИКа, обработано более 90 процентов бюллетеней.

Политолог Аркадий Дубнов считает, что сегодняшние президентские выборы вряд ли принесут Киргизии спокойствие. В интервью «Эху» он объяснил, что это голосование, а также референдум о форме правления в стране не станут достаточно прочной основой для внедрения демократических норм.