Власти Франции рассматривают варианты борьбы с распространением covid, введение режима изоляции пока не обсуждается

Власти Франции рассматривают различные варианты борьбы с распространением коронавируса, однако введение режима изоляции в третий раз пока не обсуждается. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По его словам, в стране уже приняты меры, которые серьезно замедляют и осложняют общественную жизнь. Он уточнил, что, сейчас по стране в среднем фиксируется 18 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки. Нагрузка на больницы остается «достаточно высокой» — более 1 тыс госпитализаций ежедневно, количество пациентов в реанимациях не снижается «последние две-три недели».