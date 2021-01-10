Причиной крушения индонезийского Boeing, который затонул в Яванском море, могла стать неправильная работа экипажа

Об этом, как передает Bloomberg, рассказал бывший руководитель расследования авиационных происшествий Федерального управления гражданской авиации США Джеффри Гузетти. Он также не исключил проблем с приборами, механические поломки и даже намеренные действия.

Между тем, The New York Times обращает внимание на то, что пандемия коронавируса привела к тому, что пилоты не получают достаточно летной практик из-за сокращения рейсов Индонезийские пилоты уже жаловались, что коронавирус ограничил их возможности поддерживать и совершенствовать профессиональные навыки. Ни Boeing, ни авиакомпания, которой принадлежал разбившийся лайнер, пока не делали официальных заявлений о причинах крушения.