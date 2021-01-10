В Киргизии завершилось голосование по референдуму о форме правления и на досрочных выборах президента

В Киргизии завершилось голосование по референдуму о форме правления в республике и на досрочных выборах президента. По данным республиканской ЦИК, явка на референдуме превысила 33%, таким образом, по закону, он считается состоявшимся. Избирателям предлагалось сделать выбор между президентской или парламентской республикой, в бюллетене был и третий пункт — против всех.

Окончательные итоги будут объявлены после ручного подсчета голосов.

На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов. Среди них Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков.