Поправки в Конституцию Белоруссии могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании

Поправки в Конституцию Белоруссии могут быть обозначены на предстоящем Вссебелорусском народном собрании, если к этому будут готовы делегаты.Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что в Белоруссии готовится уже третий вариант проекта конституции. Два предыдущих его не устроили.

Новые выборы и референдум по новой Конституции должны пройти до конца 2021 года и без Александра Лукашенко. Об этом в сввоем телеграм канале заявила одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она еще раз подтвердила, что оппозиция не считает Лукашенко президентом и не принимает никаких тайных собраний и инсценированных властью референдумов.

Для придания видимости законности конституционного процесса необходимо участие как власти, так и оппозиции Белоруссии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Я думаю, что истина должна найтись где-то посередине. Необходимо участие и действующей власти, и оппозиции для того, чтобы придать любому конституционному процессу видимость законности», — сказал К.Затулин. Ранее глава Беларуси заявил, что проект новой конституции может быть готов к концу 2021 года. Лидер оппозиции С.Тихановская полагает, что заявлениями о новой Конституции Лукашенко пытается выиграть время и оправдать свое пребывание у власти. Депутат считает, что внешне в том, что говорит президент А.Лукашенко и в том, что говорит С.Тихановская, нет противоречий, хотя понятно, что речь в их высказываниях идет о разных процедурах. «Противоречий нет, хотя мы понимаем, что речь идет о разных процедурах. Только Лукашенко не утверждал, что оно будет принимать конституцию. Он ничего также не говорил о своем участии. Что касается Тихановской, то она выражает свои надежды на то, что Лукашенко не будет кандидатом. Пока в вопросе о правке конституции оппозиция и власть Белоруссии идут параллельно, между собой диалога не предусматривают. И власть вынуждена идти на эти изменения под давлением оппозиции, но признавать ее в качестве участника дискуссии она не собирается», — сказал он. Принимать конституцию, по мнению К.Затулина, чтобы ее восприняли, «нужно всенародным образом». «Тема конституции возникла в связи с необходимостью перезагрузки в демократической системе Белоруссии после всего происшедшего. Вот эта перезагрузка может состояться в результате принятия конституции или внеочередных выборов. Будет ли в них принимать участие Лукашенко или нет, это вопрос доверия между властью и оппозицией. Он не хочет никакого сокращения своих сроков, никаких новых выборов, но он вынужден двигаться в этом направлении, в том числе и под влиянием России», — отметил депутат.

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о поправках в Конституцию, Всебелорусском собрании и референдуме говорят лишь о том, что Лукашенко тянет время и пытается переиграть всех, — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец. С учетом того, что в сентябре в России состоятся парламентские выборы, Россия тоже хотела бы закрыть вопрос с белорусскими протестами, — считает Болкунец.