В Казахстане полиция уже несколько часов держит в оцеплении людей, которые собрались на оппозиционный митинг

Это происходит в день выборов в парламент республики.

На площади «Астана» в центре Алма-Аты несколько десятков человек не могут выбраться из оцепления людей в форме. Как сообщает агентство «Интерфакс», они вышли туда примерно в полдень по местному времени, то есть восемь часов назад и практически сразу были взяты в плотное кольцо бойцов отряда СОБР.

Тем временем казахстанское интернет-издание «Власть» отмечает, что с площади не выпускали ни политических активистов, ни представителей прессы. Это решение полицейские не объясняли. Сайт пишет, что за несколько часов стояния на улице некоторые участники акции стало плохо и им пришлось вызывать скорую помощь. У двоих человек диагностировали сильное переохлаждение, а также обморожение рук и ног.

После того, как сотрудники силовых органов выставили оцепление, были задержаны еще несколько десятков протестующих, которые хотели присоединиться к митингу.

Собравшиеся выступают за бойкот проходящих в стране выборов, поскольку считают их нелегитимными. Голосуют сегодня за депутатов мажилиса – это нижняя палата парламента и маслихатов, то есть местных представительных органов власти.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что не исключает протестных акций в день голосования. Он обещал, что не будет принимать репрессивных мер в отношении митингующих и сказал, что полиция будет вести себя в соответствии с законом.