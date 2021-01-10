Референдум по определению формы правления в Киргизии состоялся

По данным ЦИК республики, в нем приняли участие более 33% избирателей. По закону референдум считается состоявшимся в случае участия в нем не менее 30% избирателей. Референдум проходит сегодня одновременно с досрочными выборами президента Киргизии.

Политолог Аркадий Дубнов считает, что сегодняшние президентские выборы вряд ли принесут Киргизии спокойствие. В интервью «Эху Москвы» он объяснил, что это голосование, а также референдум о форме правления в стране не станут достаточно прочной основой для внедрения демократических норм. Аркадий Дубнов считает, что на выборах победит Садыр Жапаров, после протестов исполнявший обязанности сначала премьер-министра, а затем и президента.