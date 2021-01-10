Сборная России по биатлону прервала безмедальную серию из 43 гонок на этапах КМ

Сегодня на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету 4 по 6 км. Второе место заняли норвежцы, замкнули тройку лучших французы. За несколько минут до начала гонки старший тренер мужской сборной Юрий Каминский сообщил, что у биатлониста Александра Логинова умер отец.
2021-01-10T16:34:08+03:00
2021-01-10T16:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 10 января 2021
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