Спасатели засекли в Яванском море сигналы «черных ящиков» индонезийского Боинга, потерпевшего крушение накануне

Поисковая группа, как пишет местная пресса, рассчитывает в скором времени поднять ботовые самописцы на поверхность. После этого их направят на экспертизу для установления причин катастрофы. На борту самолета, совершавшего внутренний рейс, находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил.