Спасатели засекли в Яванском море сигналы «черных ящиков» индонезийского Боинга, потерпевшего крушение накануне

Поисковая группа, как пишет местная пресса, рассчитывает в скором времени поднять ботовые самописцы на поверхность. После этого их направят на экспертизу для установления причин катастрофы. На борту самолета, совершавшего внутренний рейс, находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил.
2021-01-10T16:33:41+03:00
2021-01-10T16:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 10 января 2021
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