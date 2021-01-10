Проект новой конституции Белоруссии может быть готов к концу 2021 года

Так считает белорусский президент Александр Лукашенко. Затем, по его словам, будет проведен референдум, на котором граждане решат судьбу Основного закона. Сейчас, как отметил Лукашенко, ведется работа над третьим вариантом проекта, так как предыдущие два ему не понравились. При этом Лукашенко не стал конкретизировать, какие новшества предполагается внести в конституцию, отметив лишь, что основные изменения коснутся политического устройства государства.



Новые выборы и референдум по новой Конституции должны пройти до конца 2021 года и без Александра Лукашенко. Об этом в сввоем телеграм канале заявила одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она еще раз подтвердила, что оппозиция не считает Лукашенко президентом и не принимает никаких тайных собраний и инсценированных властью референдумов.