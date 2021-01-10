Референдум по определению формы правления в Киргизии состоялся

По данным ЦИК республики, в нем приняли участие более 33% избирателей. По закону референдум считается состоявшимся в случае участия в нем не менее 30% избирателей. Референдум проходит сегодня одновременно с досрочными выборами президента Киргизии.
2021-01-10T16:32:18+03:00
2021-01-10T16:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 10 января 2021
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