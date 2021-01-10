Власти Мадрида могут попросить объявить столицу зоной бедствия из-за снежной бури

Мэрия испанской столицы изучает возможность направить властям страны запрос с целью объявления Мадрида зоной катастрофического бедствия из-за последствий сильной снежной бури. Об этом заявил в воскресенье мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Столичные власти в настоящее время оценивают «конкретный материальный ущерб».

В Мадриде в пятницу начался сильный снегопад, из-за которого была парализована работа международного аэропорта Мадрид-Барахас, также было приостановлено железнодорожное сообщение. В городе не ходят автобусы, метрополитен работает с перебоями. В субботу город оказался полностью парализован, были закрыты почти все магазины, кафе, бары, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.