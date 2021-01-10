Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов

Ранее он занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, обойдя предпринимателя Джефа Безоса.

Состояние Илона Маска прибавило буквально за день еще 14,5 миллиардов долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Еще несколько дней назад оно оценивалось в 188 миллиардов долларов и уже тогда предприниматель впервые стал лидером списка богатейших людей, сместив основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в 186 миллиардов долларов. Подвинуть его Маску удалось благодаря росту стоимости акций Tesla. Компания в свою очередь обогнала по капитализации Facebook, основатель которой Марк Цукерберг на пятой строчке рейтинга. Также в пятерку входят основатель Microsoft Билл Гейтс и французский предприниматель Бернар Арно. Обошедший всех их Маск утверждает, что не стремится накопить как можно больше денег. Он неоднократно говорил о планах распродать все свое имущество, оставить в собственности разве что акции компаний, а деньги направить на колонизации Марса.

Капитализация Tesla ранее превысила 800 миллиардов долларов.