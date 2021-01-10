Министр труда Австрии ушла в отставку после обвинений в плагиате

В диссертации Кристины Ашбахер заимствования из других источников нашел 37-летний австриец, которого называют охотником за плагиатом. Штефан Вебер выяснил, что отдельные пассажи научной работы министра были скопированы без указания ссылок. Диссертацию чиновница защитила прошлой весной в Техническом университете Братиславы. Претензии у Вебера вызвала и дипломная работа Ашбахер. Обвинения в плагиате она назвала инсинуациями. Тем не менее, Ашбахер, пост министра труда, семьи и молодежи она занимает год, объявила об отставке из-за давления в австрийских СМИ.

Отметим, в России чиновники так не делали, несмотря на аналогичные обвинения. Самое громкое — обвинение в плагиате Владимира Мединского на посту министра культуры. В его докторской диссертации на историческую тему сетевое сообщество Диссернет нашло массу заимствований. Мединский все отрицал. В итоге президиум Высшей аттестационной комиссии сохранил за ним докторскую степень. Плагиат находили и в научных статьях губернатора Петербурга Александра Беглова, диссертациях судей и ректоров ряда российских вузов. Ни одного из крупных чиновников за это не уволили.

Единственным исключением стала отставка с поста замглавы российского минздрава Сергея Краевого. В его докторской диссертации эксперты нашли не только плагиат, но и сфальсифицированные данные. После скандала в марте прошлого года Краевой лишился должности.