Оперативный штаб Москвы сообщил, что за сутки выявлено более 4 тысяч новых инфицированных коронавирусом

В России, по его данным, обнаружено за сутки менее 23 тысяч. Агентство «Интерфакс» обращает внимание, что последний раз схожие цифры публиковали в середине ноября. По всей России, по данным штаба, за сутки скончались 456 пациентов с коронавирусом.