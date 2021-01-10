Оперативный штаб Москвы сообщил, что за сутки выявлено более 4 тысяч новых инфицированных коронавирусом

В России, по его данным, обнаружено за сутки менее 23 тысяч. Агентство «Интерфакс» обращает внимание, что последний раз схожие цифры публиковали в середине ноября. По всей России, по данным штаба, за сутки скончались 456 пациентов с коронавирусом.
2021-01-10T16:02:59+03:00
2021-01-10T16:02:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 10 января 2021
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