Сборная России по биатлону прервала серию из 43 безмедальных гонок и завоевала «золото»

Смешанная эстафета в рамках этапа Кубка мира прошла в немецком Оберхофе. Предыдущий раз медаль завоевал Александр Логинов, став третьим в гонке преследования почти год назад. А предыдущая победа россиян в смешанной эстафете на чемпионате мира, как напоминает ТАСС, была в 2012 году.