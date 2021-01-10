Сборная России по биатлону прервала серию из 43 безмедальных гонок и завоевала «золото»

Смешанная эстафета в рамках этапа Кубка мира прошла в немецком Оберхофе. Предыдущий раз медаль завоевал Александр Логинов, став третьим в гонке преследования почти год назад. А предыдущая победа россиян в смешанной эстафете на чемпионате мира, как напоминает ТАСС, была в 2012 году.
2021-01-10T15:35:48+03:00
2021-01-10T15:35:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 10 января 2021
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