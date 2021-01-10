Президент Израиля привился второй дозой вакцины от коронавируса

Президент еврейского государства Реувен Ривл привился второй дозой вакцины от новой коронавирусной инфекции препаратом американской компании Pfizer. Первую дозу вакцины Ривл получил 20 декабря 2020 года в медицинском центре «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме. В Израиле 20 декабря официально стартовала национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса.
2021-01-10T15:35:11+03:00
2021-01-10T15:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 10 января 2021
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