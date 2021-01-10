В Швеции вступил в силу закон о пандемии, который позволяет вводить некоторые ограничения

О его необходимости накануне сказал премьер-министр Стефан Левен. При этом новый закон не дает властям права вводить полный карантин, в том числе комендантский час и запрет на перемещения граждан. В Швеции с самого начала пандемии действуют минимальные ограничения из-за коронавируса по сравнению с другими странами Европы.