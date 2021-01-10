Американские интернет-компании вслед за заморозкой аккаунтов Трампа блокируют соцсеть, популярную у его сторонников

Американские интернет-компании вслед за заморозкой аккаунтов Дональда Трампа блокируют соцсеть, популярную у его сторонников. Компания Amazon отказала сервису Parler в хранении данных из-за около сотни записей с призывами к насилию. Соцсеть сможет продолжить работу, только если найдет другое облачное хранилище, поясняет «Радио Свобода». Ранее соцсеть изъяли из своих магазинов приложений компании Google и Apple. После того, как сторонники Трампа ворвались на днях в здание Конгресса, чтобы помешать утвердить победу на выборах Джо Байдена, личный аккаунт Трампа, который являлся его политической трибуной, был навсегда заблокирован в «Твиттере».