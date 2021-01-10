В Кремле сообщили, что президент Франции поддержал усилия России по содействию в урегулировании конфликта в Карабахе

В Кремле сообщили, что президент Франции поддержал усилия России по содействию в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили завтрашние переговоры в Москве с участием лидеров Армении и Азербайджана, передает Риа Новости. Никол Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о пленных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Армении.
2021-01-10T15:32:31+03:00
2021-01-10T15:54:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 10 января 2021
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