В Кремле сообщили, что президент Франции поддержал усилия России по содействию в урегулировании конфликта в Карабахе

В Кремле сообщили, что президент Франции поддержал усилия России по содействию в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили завтрашние переговоры в Москве с участием лидеров Армении и Азербайджана, передает Риа Новости. Никол Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о пленных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Армении.