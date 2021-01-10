Корпорации Apple и Amazon заблокировали приложение Parler, которое пользуется популярностью у сторонников Трампа

Корпорации Apple и Amazon заблокировали на своих площадках приложение Parler, которое пользуется популярностью у сторонников президента Дональда Трампа. Ранее то же самое сделали и в Google.

Социальная сеть Parler больше недоступна в интернет-магазине App store, который принадлежит Apple. Корпорация обвинила администрацию сайта в том, что она не контролирует публикации своих пользователей, что в нынешних обстоятельствах несет «чрезвычайную угрозу общественной безопасности».

Ранее владельцы App store дали социальной сети 24 часа на то, чтобы удалить страницы некоторых сообществ сторонников президента Дональда Трампа. Интернет-издание The Verge пишет, что администрация Parler пошла на некоторые изменения в своей политике, но Apple посчитала их недостаточными.

Как сообщает американский телеканал CNBC в скором времени эта социальная сеть в принципе может перестать работать, поскольку поддержку её облачных сервисов по тем же причинам приостановила и корпорация Amazon.

На такие меры большие компании пошли после того, как сторонники президента в минувшую среду на несколько часов захватили часть здания парламента. В результате тех событий погибли пять человек. Пойти к Капитолию толпу призывал Дональд Трамп.

Ранее социальная сеть «Твиттер» навсегда заблокировала личный аккаунт американского президента. Некоторые из связанных с ним учётных записей также недоступны и на других крупных интернет-ресурсах.