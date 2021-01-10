Лидеры Армении и Азербайджана, как сообщили в Кремле, завтра встретятся в Москве с президентом России

Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей, отметили в пресс-службе администрации президента. Никол Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о пленных, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Армении.
2021-01-10T15:03:44+03:00
2021-01-10T15:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 10 января 2021
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