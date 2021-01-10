Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате

Как пишет местное издание ORF, обвинения против министра выдвинул преподаватель Венского технического университета и специалист по поиску плагиата в научных работах Стефан Вебер. В частности, он назвал дипломную работу Ашбахер «научной катастрофой».
2021-01-10T14:33:47+03:00
2021-01-10T14:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 10 января 2021
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