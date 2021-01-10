На Кипре с этого дня действует из-за пандемии строгий карантин

Он должен продлится как минимум до конца января. Выйти на улицу можно только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный номер с указанием цели поездки. Кроме того, вводится комендантский час с 21:00 до 5:00. В это время покинуть свой дом можно только в случае чрезвычайной ситуации и для того, чтобы добраться до работы или, наоборот, вернуться домой.До конца карантина будут закрыты универмаги и торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и игровые площадки.