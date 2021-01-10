Александр Лукашенко сказал, что готов возобновить отношения с Украиной

В интервью российскому телевидению президент Белоруссии, которого в ЕС и США не считают легитимным лидером, отметил, что не держит зла на украинского коллегу. При этом Лукашенко назвал Владимира Зеленского «Володей» и добавил, что его высказывания вызваны молодостью, передает ТАСС. Ранее Украина вслед за западными странами не признала результаты президентских выборов в Белоруссии. В стране с августа продолжаются протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко, который находится у власти больше 26 лет.
2021-01-10T14:32:52+03:00
2021-01-10T14:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 10 января 2021
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