Александр Лукашенко сказал, что готов возобновить отношения с Украиной

В интервью российскому телевидению президент Белоруссии, которого в ЕС и США не считают легитимным лидером, отметил, что не держит зла на украинского коллегу. При этом Лукашенко назвал Владимира Зеленского «Володей» и добавил, что его высказывания вызваны молодостью, передает ТАСС. Ранее Украина вслед за западными странами не признала результаты президентских выборов в Белоруссии. В стране с августа продолжаются протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко, который находится у власти больше 26 лет.