Российский Минюст подтвердил, что ЕСПЧ уведомил ведомство о рассмотрении жалобы бывшего полковника Дмитрия Захарченко

Страсбургский суд это сделал лишь по одному из многочисленных обращений бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД, отметили в министерстве. Как передает ТАСС, жалоба связана с процедурой избрания меры пресечения. В свою очередь, адвокат Захарченко Валерия Туникова сказала агентству, что Захарченко необходима операция по удалению грыжи, но в системе ФСИН необходимого оборудования нет, и сторона защиты добивается, чтобы его направили в гражданскую больницу. Захарченко отбывает срок в 12,5 лет лишения свободы по делу о коррупции. По данным следствия, в квартире его сестры нашли наличные в разной валюте на сумму в 8,5 миллиардов рублей.