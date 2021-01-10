Власти Москвы отказались согласовать шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сообщили организаторы. По их словам, в мэрии сослались на коронавирусные ограничения и пригрозили ответственностью, если запланированная на 19 января акция состоится, пишет «Новая газета». Журналистка издания Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты неонацистами в центре Москвы в 2009 году. Акции их памяти с тех пор проходили каждый год в годовщину убийства.