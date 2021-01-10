Россиянка Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата Европы по санному спорту

Соревнования проходят в латвийской Сигулде. Второй стала немка Натали Гайзенбергер, третьей — россиянка Виктория Демченко. Ивановой 29 лет, она в пятый раз выиграла европейское первенство в соревновании одиночек, еще две золотые медали она завоевала в эстафете, напоминает ТАСС.
2021-01-10T14:05:44+03:00
2021-01-10T14:05:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 10 января 2021
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