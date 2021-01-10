Защита семейной пары из Калининграда, получившей большие сроки по обвинению в госизмене, обжаловала приговор суда

Решение Калининградского областного суда должно быть отменено, осуждённые оправданы, сообщил агентству ТАСС их адвокат Михаил Баев. В конце декабря Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца осудили на 13 и 12,5 лет соответственно, их признали виновными в госизмене. Суд поддержал версию ФСБ, согласно ей фигуранты работали на спецслужбы Латвии и передавали им сведения, которые содержат гостайну. По информации газеты Коммерсант речь идет о данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Муж Зиминой до задержания работал юристом в отделе регионального министерства экономики. Супругов также обвинили в якобы раскрытии личности оперативника ФСБ, который был гостем на свадьбе пары в 2015-м году. По словам отца Зиминой силовик на ней сам рассказывал о месте работы, со всеми фотографировался и давал визитки. ФСБ возбудила дело после того как фото и видео со свадьбы из соцсетей оказались в сюжете одного из балтийских каналов. Вину Зимина и Антонец не признали, они назвали сфабрикованным уголовное дело.

Помимо длительного срока заключения супруги должны по решению суда выплатить штраф в 200 тысяч рублей.