В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили менее 23 тысяч новых инфицированных коронавирусом

Накануне сообщали, что обнаружили свыше 23300. Агентство «Интерфакс» обращает внимание, что последний раз схожие цифры публиковали в середине ноября. В Москве, согласно официальной статистике, зафиксировано за сутки 4216 новых заболевших и 77 смертей. По всей России скончались 456 пациентов с коронавирусом.