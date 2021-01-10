В России, по данным оперативного штаба, за сутки выявили менее 23 тысяч новых инфицированных коронавирусом

Накануне сообщали, что обнаружили свыше 23300. Агентство «Интерфакс» обращает внимание, что последний раз схожие цифры публиковали в середине ноября. В Москве, согласно официальной статистике, зафиксировано за сутки 4216 новых заболевших и 77 смертей. По всей России скончались 456 пациентов с коронавирусом.
2021-01-10T13:34:17+03:00
2021-01-10T13:34:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771554-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 10 января 2021
Загрузка комментариев...