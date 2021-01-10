В России с сегодняшнего дня вводится новый штраф для автомобилистов за неоплаченный проезд на платных дорогах

Для владельцев легковых машин штраф составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — 5 тысяч.

Автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян связывает это нововведение со строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги.

. В России начал действовать закон, который предусматривает для автомобилистов денежный штраф за неоплату проезда по платной дороге. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автомобильный обозреватель Сергей Асланян, принятие данного закона связано с нововведением со строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги.

«Подоплекой этого, что происходит сейчас, является ЦКАД — это по Московской области проложенная якобы окружная дорога. Дорога бесполезная, беспомощная и беспощадная, она невероятно много стоила, и пользоваться ею будет максимально неудобно, она сделана именно для того, чтобы потом не принимать претензии. Построенные всего 2 полосы — это дорога в никуда. А там еще нет пунктов по взиманию платы. Дорога платная, а заплатить негде. Водитель должен найти способ как бы ему куда-нибудь деньги сунуть, а если не найдет, то будет оштрафован. И вот новая статья административного кодекса за платный проезд по платным дорогам и за неуплату по ним как раз для того и придумана, чтобы сразу решить все вопросы», — рассказал он.

Сегодня проезд по ЦКАД пока еще бесплатный. Но этот штраф могут выписать не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по любой платной дороге.

С.Асланян напомнил, что до сегодняшнего дня нарушителей на платных дорогах штрафовали за проезд на красный свет. У каждого шлагбаума установлен светофор. И если водитель, не оплатив проезд, проскакивал под шлагбаум, то ему выписывался штраф, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. А это штраф 1 тысяча рублей.

Закон стал дополнением для Кодекса об административных правонарушениях. Фиксироваться нарушение призваны автоматические комплексы фотовидеофиксации. А штраф выпишет Ространснадзор. Для владельцев легкового авто предусмотрено денежное взыскание в размере 1500 рублей, для автобусов и грузовых автомобилях по пять тысяч. Оплата штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления освобождает от ответственности, дело о правонарушении будет прекращено.

Сергей Асланян напомнил, что до этого момента водитель, бесплатно передвигающийся по платной трассе, получал штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора. Он составляет 1000 рублей.