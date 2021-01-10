Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии может быть готов к концу 2021 года

По его словам, затем будет проведен референдум, на котором граждане решат его судьбу, передает ТАСС. Об этом президент страны сказал в интервью российскому государственному телевидению. На вопрос, какие изменения Конституции будут предложены, Лукашенко ответить отказался. В республике полгода проходят протесты с требованиями его отставки.