Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии может быть готов к концу 2021 года

По его словам, затем будет проведен референдум, на котором граждане решат его судьбу, передает ТАСС. Об этом президент страны сказал в интервью российскому государственному телевидению. На вопрос, какие изменения Конституции будут предложены, Лукашенко ответить отказался. В республике полгода проходят протесты с требованиями его отставки.
2021-01-10T13:32:17+03:00
2021-01-10T13:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 10 января 2021
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