В Кремле только что сообщили, что завтра в Москве пройдут переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана

Как передает РИА Новости, Владимир Путин проведет отдельные беседы с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Речь пойдет о реализации мирного соглашения по Нагорному Карабаху. В результате военных действий Армения потеряла контроль над частью спорной территории. Россия ввела в зону конфликта миротворцев.
2021-01-10T13:31:41+03:00
2021-01-10T13:31:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771546-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 10 января 2021
Загрузка комментариев...