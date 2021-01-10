В Кремле только что сообщили, что завтра в Москве пройдут переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана

Как передает РИА Новости, Владимир Путин проведет отдельные беседы с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Речь пойдет о реализации мирного соглашения по Нагорному Карабаху. В результате военных действий Армения потеряла контроль над частью спорной территории. Россия ввела в зону конфликта миротворцев.