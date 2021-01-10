К крушению пассажирского «Боинга» в Индонезии по оценке специалистов могло привести отсутствие практики у экипажа

В последние месяцы пилоты меньше летали из-за коронавирусных ограничений.

Спасатели уже обнаружили два бортовых самописца потерпевшего крушение самолёта авиакомпании Sriwijaya Air. Какие-либо официальные ведомства версий трагических событий пока не объявили. Тем временем СМИ представили уже несколько теорий.

Одна из них – ошибка пилотов. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на авиационных аналитиков сообщает, что модель самолёта Boeing 737-524, который потерпел крушение, вышла тридцать лет назад, и если бы в её конструкции были какие-то серьёзные недочёты, об этом уже давно было бы известно.

Также сами индонезийские пилоты неоднократно жаловались на отсутствие лётной практики, которое произошло из-за прекращения большинства коммерческих рейсов. Как пишет газета The New York Times еще недавно был период, когда Sriwijaya Air одновременно эксплуатировала только пять самолетов, что плохо повлияло на настроение экипажа.

Эксперты отмечают, что в любом случае наверняка о причинах крушения можно будет говорить только после анализа данных с «чёрных ящиков». Пока что изучается множество различных версий от неисправных датчиков и других механических поломок, до преднамеренных действий человека на борту.

«Боинг» упал в море вчера через несколько минут после вылета из Джакарты. Агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев сообщает что во время крушения был сильный дождь, который усложнял видимость.