В США арестовали нескольких ключевых участников нападения на здание Конгресса.

Человек с голым торсом, в меховой шапке с рогами, его лицо раскрашено в цвета американского флага, в руках копьё. Именно в таком виде 33-летний житель штата Аризона Джейкоб Энтони Ченсли ворвался в здание Капитолия в ночь на четверг. Фото и видео обошли наряду с прочими участникам штурма здания американского Конгресса мировые телеканалы и соцсети. Ченсли, участник движения QAnon, известного резкой критикой демократов, теперь за решёткой по обвинению в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию государственного учреждения. Под стражей оказался и Адам Джонсон из Флориды, именно он по версии обвинения вынес кафедру председателя палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Джонсона как пишет газета New York Times, обвинили в краже госсобственности, насильственном проникновении в здании и хулиганстве. Компанию им составил 60-летний Ричард Барнетт. Именно он зайдя в кабинет Пелоси, забросил ноги на стол спикера нижней палаты Конгресса, а затем взял одно из её служебных писем, оставив записку со словами о том, что сторонники Дональда Трампа не намерены отступать. Действия Барнетта возмутили работников Капитолия, поскольку прикасаться к столу спикера не имеет права даже рядовой сотрудник Конгресса. Под арестом теперь уже бывший член Палаты делегатов штата Западная Вирджиния Деррик Эванс. Он разместил видео, на котором вместе с другими участниками штурма входит в Капитолий. После обвинения в насильственном проникновении на территорию госучреждения и хулиганстве Эванс покинул пост.

Арестован и Дуг Дженсен, он попал на видео во время штурма, его обвинили в том числе в создании помех полицейским. Обвинения в беспорядках выдвинули примерно полутора участникам штурма конгресса. На этом фоне в нижнюю палату представителей уже завтра внесут проект резолюции об импичменте Трампа. Его инициаторы большая группа демократов. Уходящего с поста президента обвиняют в разжигании мятежа. Трамп по мнению инициаторов импичмента умышленно призывал сторонников прийти к Капитолию, что привело к беспорядкам в законодательном органе, а также оказал давление на власти Джорджии, оспаривая итоги выборов президента. Помимо отставки Трампа демократы хотят запретить ему снова участвовать в президентских выборах.

При нападении на здание Конгресса погибли пятеро человек, в том числе офицер полиции Брайан Сикник. Он получил травмы во время столкновений с протестующими. В ходе столкновений была убита силовиками ветеран военно-воздушных сил США Эшли Бэббит, ей было 35 лет.