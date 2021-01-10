Организаторы шествия в память Бабуровой и Маркелове сообщили, что власти Москвы ее отказались согласовать

Организаторы шествия памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова сообщили, что власти Москвы ее отказались согласовать. В департаменте региональной безопасности сослались на коронавирусные ограничения и пригрозили ответственностью в случае проведения акции 19 января, пишет «Новая газета». Шествия в память об убитых неонацистами адвокате Станиславе Маркелове и журналистки Анастасии Бабуровой проводились в столице 12 лет подряд.
2021-01-10T13:06:55+03:00
2021-01-10T13:16:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 10 января 2021
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