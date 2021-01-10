В Казахстане вспыхнули протесты в день парламентских выборов

По данным «Интерфакса», задержаны десятки человек.

До 40 человек задержали на площади Астана в Алма-Ате, не менее 30 человек в районе площади Республики. Силовики еще с утра ожидали протестующих, сторонников политических движений, считающих проходящие выборы нелегитимными. Полиция выставила ограждения. В центре города с утра перебои с мобильным интернетом, его почти нет. Силовики пытались пресечь любые попытки людей собраться. Как только первые протестующие, несколько десятков человек, прибыли к площади Республики, их взяли в кольцо сотрудники СОБР. Как сообщает издание «Vласть», к окруженным демонстрантам запускали провокаторов, пытавшихся вступать в перепалку с протестующими, срывать плакаты. Демонстранты пытались прорваться к монументу Независимости, силовики их оттеснили. Всех, кто пытался присоединиться к окруженной группе, либо задерживали, либо также окружали силовики, по свидетельствам очевидцев, они применяли силу. То же самое происходило и на площади Астана. Изданию «Медиазона» активисты рассказали, что они планируют писать заявления в прокуратуру города на обжалование действий полиции, которые окружили их и удерживали в кольце.



Люди недовольны бездействием депутатов, сказал телеканалу «Атамекен» местный политолог Досым Сатпаев. Он считает, что жесткая конструктивная оппозиция в парламенте обеспечит контроль деятельности всех ветвей исполнительной власти.



В то же время депутат российской Госдумы, член комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев сказал «Эху Москвы», что никаких протестов не заметил.

. В столице Казахстана ситуация спокойная, митингующих на улицах не наблюдается. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

«Никаких протестов нет. Я нахожусь в Астане, посетил более 15 избирательных участков. Выборы прекрасно организованы, никаких протестов в нынешней столице Нурсултан нет. С избирателями и наблюдателями мы разговаривали, все организовано на прекрасном уровне. Много молодежи в качестве волонтеров помогает в организации выборного процесса. Может в какой-то области и есть (протесты), но я такой информацией не владею», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ряде крупных городов Казахстана проходят митинги оппозиции в связи с парламентскими выборами.



Выборы сегодня проходят еще в одной бывшей советской республике. Киргизия должна поучить нового президента и может сменить форму правления с парламентской на президентскую – этот вопрос вынесен на референдум.