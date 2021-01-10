Один из кандидатов в президенты Киргизии уверен, что будет второй тур

Претендентов много и ни один, по данным соцопросов, не набирает более 50% голосов, сказал лидер оппозиционной партии « Единый Кыргызтан» Адахан Мадумаров, передает «Интерфакс». Всего кандидатов в президенты 17, среди них исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров, который осенью оказался у власти в результате протестов. Помимо президентских выборов в республике сегодня проходит референдум по вопросе о форме правления — парламентской, как сейчас, или президентской.