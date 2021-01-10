Лидер белорусской оппозиции Тихановская сообщила, что обсудила с главой МИД Латвии варианты переноса ЧМ по хоккею

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что обсудила с главой МИД Латвии варианты переноса чемпионата мира по хоккею. Политик отметила, что ранее говорила о возможном бойкоте соревнований с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, представителями Швейцарии. По ее словам, большинство стран не хотят

участвовать в политическом шоу Александра Лукашенко, передает «Интерфакс». Чемпионат мира по хоккею должен пройти в мае и июне в Латвии и Белоруссии.