Агентство «Франс Пресс» сообщает, что обнаружены черные ящики пассажирского самолета, который упал у берегов Индонезии

Ранее военные подтвердили, что нашли обломки в Яванском море. Авиакатастрофа произошла накануне. Самолет индонезийской компании «Шривиджайя Эйр» выполнял внутренний рейс из столицы Джакарты в город Пантианак. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.

Катастрофа самолета в Индонезии произошла, скорее всего, из-за отказа техники, — сказал «Эху Москвы» летчик 1-го класса, командир Airbus320, отличник Аэрофлота Андрей Литвинов.

По словам Литвинова, все пилоты проходят подготовку в сертифицированных центрах «Боинга» или «Аэробуса». По мнению эксперта, индонезийские летчики вряд ли подготовлены хуже европейских.