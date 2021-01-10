Сторона защиты осужденных по статье о госизмене супругов в Калининграде обжаловала приговор

Это подтвердил ТАСС адвокат Михаил Баев. В конце декабря Константин Антонц и его супруга Антонина Зимина были приговорены к 13-ти и 12-5 годам лишения свободы. Дело рассматривали в суде в закрытом режиме. Их обвинили в передаче секретных сведений Латвии. Между тем, отец Зиминой ранее рассказал журналистам, что дело возбудили после публикации в интернете фотографий и видео со свадьбы его дочери. По его словам, среди приглашенных оказался сотрудник ФСБ, который после выпитого алкоголя открыто говорил о месте своей работы.
2021-01-10T12:31:49+03:00
2021-01-10T12:39:58+03:00
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12:31, 10 января 2021
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