Канцлер ФРГ Ангела Меркель спрогнозировала самые тяжёлые недели для страны за всю пандемию

По её словам, цель властей на данный момент – существенно снизить число новых случаев заражения.
Меркель добавила, что карантинные меры, которые ранее продлили власти Германии, являются необходимыми для предотвращения распространения коронавируса.
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По её словам, цель властей на данный момент – существенно снизить число новых случаев заражения.
Меркель добавила, что карантинные меры, которые ранее продлили власти Германии, являются необходимыми для предотвращения распространения коронавируса.