Демократы в Конгрессе США представят статью для объявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу

Демократы в Конгрессе США уже завтра представят статью для объявления импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу. На досрочной отставке противники главы государства начали настаивать после беспорядков в Вашингтоне.

Статью об импичменте Дональда Трампа демократы представят на рассмотрение во время заседания Палаты представителей, об этом сообщил один из авторов документа конгрессмен Тед Лью. Он утверждает, что 180 человек уже выразили готовность поддержать инициативу. По данным телеканала NBC, Трампа хотят отстранить, обвинив в «подстрекательстве к мятежу» из-за штурма Капитолия – его считают ответственным за беспорядки, которые привели к гибели пяти человек. Срок полномочий действующего президента истекает через 10 дней, но законодатели не хотят ждать инаугурации Джо Байдена. Они начали работать над документом еще в среду, во время захвата Капитолия сторонниками Трампа. Телеканала CNN со ссылкой на источник сообщает, что вице-президент Майк Пенс также готовится при необходимости начать процедуру отстранения республиканца от должности. Если Трамп предпримет необдуманные действия, против него могут применить 25-ю поправку, которая предусматривает отставку президента в связи с его неспособностью выполнять полномочия и обязанности своего кабинета.

Из-за беспорядков в Вашингтоне Трамп менее чем за две недели до окончания срока потерял поддержку многих республиканцев, а также доступ к своей аудитории – его аккаунты заблокировали крупнейшие соцсети