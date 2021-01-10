В Казахстане, где проходят выборы в парламент, в Алма-Ате полиция задержала десяткb участников протестного митинга

В Казахстане, где сегодня проходят выборы в парламент, в крупнейшем городе республики Алма-Ате полиция задержала несколько десятков участников протестного митинга.

Люди, оппозиционно настроенные по отношению к правящей партии, вышли на площадь Республики в центре Алма-Аты. Они стали призывать к бойкоту выборов в парламент. Митингующих сразу окружили отряды СОБРа, которые заранее были стянуты в центр крупнейшего города страны. Начались задержания. В автозаках оказалось несколько десятков человек, сообщает агентство «Интерфакс». Это предположительно представители оппозиционного движения «Проснись, Казахстан». Другую группу активистов силовики блокировали неподалёку от площади. Одна из участниц акции рассказала правозащитному порталу Медиазона, что некоторых людей избили. По её словам, вместе с соратниками она уже два часа стоит в окружении бойцов спецназа. К тем, кто вышел с требованием отмены нечестных выборов подпускают провокаторов, протесты заглушают громкой музыкой, сообщила активистка. В Алма-Ате перебои с мобильной связью. Агентство Рейтер отмечает, что шансов пройти в парламент помимо правящей партии Нур Отан — Свет отечества и нескольких лояльных ей политических сил, у оппозиции нет. Партии или не были допущены к выборам или их бойкотируют.

Центризбирком Казахстана тем временем объявил о явке почти в 44 процента к 11-ти часам утра по Москве. Помимо парламентских в республике также выбирают депутатов законодательных собраний регионов страны.