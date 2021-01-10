По одной из неофициальных версий, авиакатастрофа в Индонезии может быть связана с пандемией

Как пишет The New York Times, местные пилоты жаловались, что коронавирус ограничил их возможности практиковать свои навыки и обновлять свое обучение. Агентство Блумберг отмечает, что пандемия коронавируса осложнила ситуацию в авиаотрасли, потому что пилоты не получают достаточно летной практики. Ни Boeing, ни авиакомпания Sriwijaya Air пока что не выступили с официальными заявлениями о причинах крушения. Авиакатастрофа произошла накануне. Самолет индонезийской компании «Шривиджайя Эйр» выполнял внутренний рейс из столицы Джакарты в город Пантианак. На борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.