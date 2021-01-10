Вице-президент США Майк Пенс, по данным СNN, не исключает отстранения Дональда Трампа от власти

По словам источников телеканала, Пенс допускает применение поправки к Конституции, которая позволяет сместить с должности президента из-за его недееспособности. Ранее Трамп призывал Пенса на заседании Конгресса попытаться отменить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Пенс отказался. После этого сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса, в столкновениях погибли 5 человек, включая полицейского. Сразу были задержаны более 50 человек, затем взяли под стражу еще нескольких, которые оказались на фото во многих мировых СМИ.
2021-01-10T11:32:27+03:00
2021-01-10T11:49:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 10 января 2021
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