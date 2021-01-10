Президент Казахстана на фоне протестов пообещал не принимать репрессивных мер

Касым-Жомарт Токаев при этом отметил, что полиция будет действовать строго в соответствии с законом, передает сетевое издание Tengrinews. В Казахстане сегодня проходят парламентские выборы. Оппозиция считает голосование нечестным, протестующие сегодня вышли на площадь Республики в Алма-Ате. Как передает «Интерфакс», силовики ее оцепили. По данным агентства, к настоящему моменту задержаны несколько десятков человек. СМИ отмечают, что в городе возникли перебои с мобильным интернетом.