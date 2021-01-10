В США арестовали еще нескольких сторонников действующего президента Дональда Трампа, участвовавших в штурме Капитолия – среди них один из самых запомнившихся протестующих, известный как «шаман».

Мужчина с голым торсом, в меховой шапке с рогами, раскрашенным лицом и американским флагом на копье, фотографиями которого СМИ иллюстрировали захват Конгресса, стал чуть ли не символом событий того дня. Это 33-летний житель Аризоны, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли. Ему предъявлено обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения, сообщает газета The New York Times. Арестован еще один из самых запомнившихся участников штурма — 36-летний житель Флориды Адам Джонсон – его сфотографировали, когда он выносил из здания кафедру председателя палаты представителей Нэнси Пелоси. Его обвинили в том числе в краже госсобственности. Привлекут к ответственности и мужчину, позировавшего фотографам в кабинете Пелоси с ногами, закинутыми на ее стол. Это 60-летний Ричард Барнетт из Арканзаса. Пока обвинения предъявлены 13 участникам протеста, но список может расшириться – следователи изучают соцсети, чтобы идентифицировать нарушителей.

6 января протестующие попытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов президента. Их победителем стал Джо Байден. Дональд Трамп назвал результаты голосования сфальсифицированными