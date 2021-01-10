В России сегодня вступают в силу закон о реальном сроке за клевету в интернете

Он также ужесточает наказание за необоснованные обвинения в сексуальных домогательствах.

Теперь в законодательстве отдельно прописано, что статья о клевете касается в том числе и информации, распространяемой публично с помощью сети интернет. Также увеличилась и вариативность наказаний за такие нарушения. Если раньше за это полагались только штрафы и обязательные работы, то теперь по обвинениям в распространении заведомо ложных сведений в отношении человека или группы лиц можно получить два года колонии, принудительные работы до двух лет и арест на срок до двух месяцев.

Сумма возможного штрафа составит до двух миллионов рублей или до трёх, в случае, если преступление совершено при использовании служебного положения.

Самое серьёзное наказание по статье о клевете указано в последнем, пятом пункте, который касается необоснованных обвинений в сексуальных домогательствах. Если суд признает, что гражданин осознанно распространял ложные данные о том, что некое лицо совершило преступление против половой неприкосновенности или половой свободы, то преступнику можно будет присудить до пяти лет колонии или штраф до пяти миллионов рублей.

В общей сложности сегодня вступают в силу 19 законов. Например, сегодня вводится штраф за неоплату проезда по платным шоссе и за умышленное создание помех движению на дорогах.